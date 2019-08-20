Лавров прокоментував ідею зустрічі у форматі "нормандської четвірки"

Він звернув увагу, що тему саміту в “нормандському форматі” коментували в понеділок президенти Росії і Франції Володимир Путін і Емманюель Макрон. “Як сказав президент Путін, ми готові зустрічатися в будь-якому форматі, якщо тільки це буде результативно. Президент Макрон підтвердив, що він не є прихильником зустрічі заради зустрічі. Потім вже ми обговорювали необхідність перш за все виконати те, про що лідери „нормандської четвірки“ домовилися майже три роки тому — в жовтні 2016 року — в Берліні ”, - заявив глава дипвідомства у вівторок на прес-конференції, відповідаючи на питання ТАСС.

Він нагадав, що це стосується повного розведення сил і засобів на трьох пілотних ділянках лінії зіткнення на Донбасі — в районі населених пунктів Станиця Луганська, Петровське та Золоте. “Зараз в контактній групі начебто намітився прогрес з розведення сил і засобів у Станиці Луганській, але на двох інших ділянках треба відновити статус-кво, тому що в кінці минулого року — початку цього року українські збройні сили, які були виведені звідти, знову туди повернулися”, — продовжив Лавров. Міністр зазначив, що ще одне завдання — “чітко зафіксувати так звану формулу Штайнмайера щодо порядку вступу в силу закону про особливий статус”.

“Все це було узгоджено в деталях. Зараз ми в „нормандському форматі“ і в контактній групі пропонуємо це закріпити на папері вже юридичним чином, — підкреслив глава МЗС РФ. — І, таким чином, результати останнього саміту „нормандської четвірки“ будуть виконані, і можна буде вже говорити про те, який наступний крок необхідно зробити в цьому форматі”.

“Звичайно, це зажадає підготовчої роботи. Зовнішньополітичні помічники лідерів зустрічалися в Парижі минулого місяця. Зустріч була корисною, ми вчора на переговорах з французькими колегами це констатували. Але треба готувати додаткові кроки, які будуть просувати виконання мінських домовленостей”, — заявив Лавров. Він ще раз зазначив, що говорити про підготовку нової зустрічі лідерів “нормандської четвірки” можна буде після виконання того, “про що домовилися на попередньому саміті”.

Як зазначав УНН, конкретних позначок за можливими параметрами нової зустрічі в “нормандському форматі”, а також про дату двосторонніх контактів президента РФ Володимира Путіна з Президентом України Володимиром Зеленським поки немає. Про це журналістам заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.