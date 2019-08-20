Лавров прокоментував ідею зустрічі у форматі "нормандської четвірки"

ukru
04:30 • 33209 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 112676 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 150035 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 139308 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 207987 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 155208 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 184389 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 172051 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130642 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173564 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
62 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

22 березня, 00:15 • 61971 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

01:42 • 47688 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

02:48 • 57910 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

03:14 • 40771 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

06:13 • 31363 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 137521 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 207987 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 184389 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 172051 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 140376 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 112665 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 102206 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 73436 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 125667 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 116325 перегляди
Актуальне
Лавров прокоментував ідею зустрічі у форматі "нормандської четвірки"

Лавров прокоментував ідею зустрічі у форматі "нормандської четвірки"

Київ • УНН

 • 10720 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав “готувати додаткові кроки” для просування у виконанні мінських домовленостей, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

Він звернув увагу, що тему саміту в “нормандському форматі” коментували в понеділок президенти Росії і Франції Володимир Путін і Емманюель Макрон. “Як сказав президент Путін, ми готові зустрічатися в будь-якому форматі, якщо тільки це буде результативно. Президент Макрон підтвердив, що він не є прихильником зустрічі заради зустрічі. Потім вже ми обговорювали необхідність перш за все виконати те, про що лідери „нормандської четвірки“ домовилися майже три роки тому — в жовтні 2016 року — в Берліні ”, - заявив глава дипвідомства у вівторок на прес-конференції, відповідаючи на питання ТАСС.

Він нагадав, що це стосується повного розведення сил і засобів на трьох пілотних ділянках лінії зіткнення на Донбасі — в районі населених пунктів Станиця Луганська, Петровське та Золоте. “Зараз в контактній групі начебто намітився прогрес з розведення сил і засобів у Станиці Луганській, але на двох інших ділянках треба відновити статус-кво, тому що в кінці минулого року — початку цього року українські збройні сили, які були виведені звідти, знову туди повернулися”, — продовжив Лавров. Міністр зазначив, що ще одне завдання — “чітко зафіксувати так звану формулу Штайнмайера щодо порядку вступу в силу закону про особливий статус”.

“Все це було узгоджено в деталях. Зараз ми в „нормандському форматі“ і в контактній групі пропонуємо це закріпити на папері вже юридичним чином, — підкреслив глава МЗС РФ. — І, таким чином, результати останнього саміту „нормандської четвірки“ будуть виконані, і можна буде вже говорити про те, який наступний крок необхідно зробити в цьому форматі”.

“Звичайно, це зажадає підготовчої роботи. Зовнішньополітичні помічники лідерів зустрічалися в Парижі минулого місяця. Зустріч була корисною, ми вчора на переговорах з французькими колегами це констатували. Але треба готувати додаткові кроки, які будуть просувати виконання мінських домовленостей”, — заявив Лавров. Він ще раз зазначив, що говорити про підготовку нової зустрічі лідерів “нормандської четвірки” можна буде після виконання того, “про що домовилися на попередньому саміті”.

Як зазначав УНН, конкретних позначок за можливими параметрами нової зустрічі в “нормандському форматі”, а також про дату двосторонніх контактів президента РФ Володимира Путіна з Президентом України Володимиром Зеленським поки немає. Про це журналістам заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,331.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,987.56