Лавров поскаржився Маасу на українську делегацію в Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У четвер міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас подзвонив російському колезі Сергію Лаврову для обговорення "формули Штайнмайєра" і розведення сил і засобів на Донбасі, а також "зрив делегацією Києва" в Мінську узгодження схвалених раніше пропозицій. Про це заявляє пресслужба МЗС Росії, передає УНН.
"Міністри продовжили обговорення шляхів реалізації рішень самітів в Парижі і Берліні в 2015-2016 рр. в "нормандському форматі" щодо закріплення "формули Штайнмайєра", а також розведення сил і засобів на пілотних ділянках в Петровському і Золотому. Розглянуто ситуацію в зв'язку зі зривом делегацією Києва під час засідання Контактної групи в Мінську 18 вересня узгодження відповідних пропозицій, раніше схвалених на зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату", - йдеться в заяві МЗС.
Крім того, в пресслужбі повідомили, що під час розмови було домовлено залишатися в щільному контакті для забезпечення безумовного виконання Мінського комплексу заходів.
Нагадаємо, напередодні повпред РФ в контактній групі Борис Гризлов заявив, що Україна на черговому засіданні контактної групи по врегулюванню на Донбасі, яке відбулося в середу в Мінську, нібито "зірвала виконання домовленостей радників глав країн "нормандської четвірки".
У свою чергу українська сторона заявила, що на засіданні Тристоронньої контактної групи назвала умови, за яких можлива реалізація формули Штайнмайєра.
"У той же час, російська сторона заблокувала визначення можливої дати розведення", - заявили в українському представництві.