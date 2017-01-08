Лавина зійшла на автошлях на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 8 січня. УНН. Сьогодні, 8 січня, у с.Ділове Рахівського району на автодорогу місцевого значення зійшла снігова лавина, повідомляють УНН у прес-службі УДСНС у Закарпатській області.
Внаслідок інциденту рух на ділянці автодороги здійснювався у односторонньому режимі. Жертв та травмованих немає.
Працівниками Рахівського райавтодору наслідки сходження лавини було ліквідовано, а рух відновлено.
Як раніше повідомляв УНН, 4 січня, внаслідок погіршення погодних умов на території Закарпатської області зафіксовано сходження двох снігових лавин.