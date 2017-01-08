Лавина зійшла на автошлях на Закарпатті

Внаслідок інциденту рух на ділянці автодороги здійснювався у односторонньому режимі. Жертв та травмованих немає.

Працівниками Рахівського райавтодору наслідки сходження лавини було ліквідовано, а рух відновлено.

Як раніше повідомляв УНН, 4 січня, внаслідок погіршення погодних умов на території Закарпатської області зафіксовано сходження двох снігових лавин.