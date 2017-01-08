Лавина сошла на автодорогу в Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 8 января. УНН. Сегодня, 8 января, в Деловое Раховского района на автодорогу местного значения сошла снежная лавина, сообщают УНН в пресс-службе УГосЧС в Закарпатской области.
В результате инцидента движение на участке автодороги осуществляется в одностороннем режиме. Жертв и травмированных нет.
Работниками Раховского райавтодора последствия схода лавины было ликвидировано, а движение восстановлено.
Как ранее сообщал УНН, 4 января, в результате ухудшения погодных условий на территории Закарпатской области зафиксировано восхождения двух снежных лавин .