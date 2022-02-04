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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 45297 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Лавина в австрійських Альпах забрала життя 5 людей

Лавина в австрійських Альпах забрала життя 5 людей

Київ • УНН

 • 15396 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. П'ятеро людей загинули у п'ятницю в австрійській землі Тіроль, повідомила поліція штату, передає УНН.

Деталі

Лавина сталася недалеко від австрійсько-швейцарського кордону у муніципалітеті Шпіс, підтвердив центр управління надзвичайними ситуаціями Тіроля.

Інформація про особистості та національності жертв наразі не доступна.

На вечір п'ятниці було зареєстровано не менше 31 лавини. Чотири з цих лавин, у тому числі одна, що зійшла недалеко від Зельдена та інша в Циллерталі, призвели до підтверджених травм людей.

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