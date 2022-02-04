Лавина в австрійських Альпах забрала життя 5 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. П'ятеро людей загинули у п'ятницю в австрійській землі Тіроль, повідомила поліція штату, передає УНН.
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Лавина сталася недалеко від австрійсько-швейцарського кордону у муніципалітеті Шпіс, підтвердив центр управління надзвичайними ситуаціями Тіроля.
Інформація про особистості та національності жертв наразі не доступна.
На вечір п'ятниці було зареєстровано не менше 31 лавини. Чотири з цих лавин, у тому числі одна, що зійшла недалеко від Зельдена та інша в Циллерталі, призвели до підтверджених травм людей.