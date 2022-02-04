Лавина в австрийских Альпах унесла жизни 5 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Пять человек погибли в пятницу в австрийской земле Тироль, сообщила полиция штата, передает УНН.
Детали
Лавина сошла недалеко от австрийско-швейцарской границы в муниципалитете Шпис, подтвердил центр управления чрезвычайными ситуациями Тироля.
Информация о личностях и национальности жертв пока не доступна.
На вечер пятницы было зарегистрировано не менее 31 лавины. Четыре из этих лавин, в том числе одна, которая сошла недалеко от Зельдена и другая в Циллертале, привели к подтвержденным травмам людей.