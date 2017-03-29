Лауреати премії "Ніка" зі сцени підтримали затриманих на мітингах проти корупції

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Лауреати російської національної кінематографічної премії “Ніка” зі сцени виступили на підтримку політв’язнів, а також громадян, затриманих на акціях протесту 26 березня, передає УНН з посиланням на Meduza.

За повідомленням видання, церемонія не транслювалася по федеральним телеканалам.

Режисер Олександр Сокуров, отримав премію імені Ельдара Рязанова “Честь і гідність”, зі сцени нагадав про засудженого в РФ на 20 років за тероризм українського режисера Олега Сенцова і про обіцянку президента Володимира Путіна втрутитися в цю історію.

“Держава робить помилку, поводячись так фамільярно з молодими людьми, зі школярами та студентами. Не можна починати громадянську війну серед школярів і студентів. Треба почути їх. Ніхто з наших політиків не бажає почути їх. Ніхто з ними не розмовляє,” — заявив кінорежисер.

“Якщо ви бачили, що відбувалося в неділю, то ви бачили, як багато було цих жертв. Десантники хапали дівчат, школярок і тягли кудись. Грубо. Це було насильство. Цих людей треба розуміти. Вони нарешті зрозуміли, що в країні відбувається,” — сказав він.

О.Сокуров також закликав прийняти закон, що забороняє “заарештовувати і взагалі торкатися жінок і дівчат, які беруть участь у громадських акціях”.

У виступі, який опубліковано в Facebook, О.Сокуров також висловився про затриманих під час протестів 26 березня.

Як повідомляв УНН, у восьми містах Російської Федерації відбулися судові засідання щодо затриманих учасників акцій протесту проти корупції.

Нагадаємо, у центрі Москви було затримано російського опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, О.Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за звинуваченням у підготовці терактів у Криму.

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