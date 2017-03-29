Лауреаты премии "Ника" со сцены поддержали задержанных на митингах против коррупции

По сообщению издания, церемонию не транслировалась по федеральным телеканалам.

Режиссер Александр Сокуров получил премию имени Эльдара Рязанова "Честь и достоинство", со сцены напомнил о осужденного в РФ на 20 лет за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова и об обещании президента Владимира Путина вмешаться в эту историю.

"Государство делает ошибку, обращаясь так фамильярно с молодыми людьми, со школьниками и студентами. Нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов. Надо услышать их. Никто из политиков не желает услышать их. Никто из них не говорит ", - заявил кинорежиссер.

"Если вы видели, что происходило в воскресенье, то вы видели, как много было этих жертв. Десантники хватали девушек, школьниц и тащили куда-то. Грубо. Это было насилие. Этих людей надо понимать. Они наконец поняли, что в стране происходит ", - сказал он.

О.Сокуров также призвал принять закон, запрещающий "арестовывать и вообще касаться женщин и девушек, которые участвуют в общественных акциях".

В выступлении, опубликованном в Facebook, О.Сокуров также высказался о задержанных во время протестов 26 марта.

Как сообщал УНН, в восьми городах Российской Федерации состоялись судебные заседания в отношении задержанных участников акций протеста против коррупции.

Напомним, в центре Москвы было задержано российского оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, О.Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 по обвинению в подготовке терактов в Крыму.