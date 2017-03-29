Лауреаты премии "Ника" со сцены поддержали задержанных на митингах против коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Лауреаты российской национальной кинематографической премии "Ника" со сцены выступили в поддержку политзаключенных, а также граждан, задержанных на акциях протеста 26 марта, передает УНН со ссылкой на Meduza.
По сообщению издания, церемонию не транслировалась по федеральным телеканалам.
Режиссер Александр Сокуров получил премию имени Эльдара Рязанова "Честь и достоинство", со сцены напомнил о осужденного в РФ на 20 лет за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова и об обещании президента Владимира Путина вмешаться в эту историю.
"Государство делает ошибку, обращаясь так фамильярно с молодыми людьми, со школьниками и студентами. Нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов. Надо услышать их. Никто из политиков не желает услышать их. Никто из них не говорит ", - заявил кинорежиссер.
"Если вы видели, что происходило в воскресенье, то вы видели, как много было этих жертв. Десантники хватали девушек, школьниц и тащили куда-то. Грубо. Это было насилие. Этих людей надо понимать. Они наконец поняли, что в стране происходит ", - сказал он.
О.Сокуров также призвал принять закон, запрещающий "арестовывать и вообще касаться женщин и девушек, которые участвуют в общественных акциях".
В выступлении, опубликованном в Facebook, О.Сокуров также высказался о задержанных во время протестов 26 марта.
Как сообщал УНН, в восьми городах Российской Федерации состоялись судебные заседания в отношении задержанных участников акций протеста против коррупции.
Напомним, в центре Москвы было задержано российского оппозиционера Алексея Навального.
Напомним, О.Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 по обвинению в подготовке терактов в Крыму.