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Латвійський PrivatBank оштрафували на 1 млн євро

Латвійський PrivatBank оштрафували на 1 млн євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Фінансовий регулятор Латвії оштрафував PrivatBank на 1 млн євро за порушення законодавства. Про це йдеться в повідомленні Комісії ринку фінансів і капіталу країни, передає УНН.

"Рада Комісії ринку фінансів і капіталу 13 вересня 2019 року ухвалила рішення про накладення штрафу на AS "PrivatBank" обсягом 1 019 319 євро", - йдеться в повідомленні.

Штраф наклали за порушення вимог законів та нормативних актів щодо запобігання легалізації злочинно нажитих коштів і фінансування тероризму (NILLTPFN).

На банк наклали низку юридичних зобов'язань, включаючи подання до КРФК протягом визначеного часу плану дій щодо усунення виявлених порушень і недоліків та незалежну перевірку системи внутрішнього контролю.

Нагадаємо, "дочка" ПриватБанку фігурує у розслідуванні про вкрадений з Молдови мільярд доларів.

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