Латвійський PrivatBank оштрафували на 1 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Фінансовий регулятор Латвії оштрафував PrivatBank на 1 млн євро за порушення законодавства. Про це йдеться в повідомленні Комісії ринку фінансів і капіталу країни, передає УНН.
"Рада Комісії ринку фінансів і капіталу 13 вересня 2019 року ухвалила рішення про накладення штрафу на AS "PrivatBank" обсягом 1 019 319 євро", - йдеться в повідомленні.
Штраф наклали за порушення вимог законів та нормативних актів щодо запобігання легалізації злочинно нажитих коштів і фінансування тероризму (NILLTPFN).
На банк наклали низку юридичних зобов'язань, включаючи подання до КРФК протягом визначеного часу плану дій щодо усунення виявлених порушень і недоліків та незалежну перевірку системи внутрішнього контролю.
Нагадаємо, "дочка" ПриватБанку фігурує у розслідуванні про вкрадений з Молдови мільярд доларів.