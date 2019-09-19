Латвийский PrivatBank оштрафовали на 1 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Финансовый регулятор Латвии оштрафовал PrivatBank на 1 млн евро за нарушение законодательства. Об этом говорится в сообщении Комиссии рынка финансов и капитала страны, передает УНН.
"Совет Комиссии рынка финансов и капитала 13 сентября 2019 года принял решение о наложении штрафа на AS "PrivatBank" в размере 1 019 319 евро", - говорится в сообщении.
Штраф наложили за нарушение требований законов и нормативных актов по предотвращению легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма (NILLTPFN).
На банк наложили ряд юридических обязательств, включая представление в КРФК в течение определенного времени плана действий по устранению выявленных нарушений и недостатков и независимую проверку системы внутреннего контроля.
Напомним, "дочка" ПриватБанка фигурирует в расследовании об украденном из Молдовы миллиарде долларов.