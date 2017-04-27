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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Латвія зафіксувала біля своїх кордонів підводний човен РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Латвії збройні сили виявили неподалік від державного кордону російський підводний човен. Про це повідомляють у Twitter Національні збройні сили Латвії, передає УНН.

Латвія зафіксувала біля своїх кордонів підводний човен РФ

"У економічній зоні на відстані 6,5 морських миль від державного кордону 26 квітня збройні сили виявили російський підводний човен класу "Кіло", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Латвійська Республіка стала четвертою країною Євросоюзу, яка офіційно засудила російську агресію на сході України.

Як повідомлялось, 6 квітня Прем’єр-міністр Латвії Маріс Кучінскіс під час Київського безпекового форуму заявив, що дії Росії суперечать мінським домовленостям і не сприяють розв’язанню конфлікту на Донбасі.

 

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