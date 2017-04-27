Латвія зафіксувала біля своїх кордонів підводний човен РФ

"У економічній зоні на відстані 6,5 морських миль від державного кордону 26 квітня збройні сили виявили російський підводний човен класу "Кіло", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Латвійська Республіка стала четвертою країною Євросоюзу, яка офіційно засудила російську агресію на сході України.

Як повідомлялось, 6 квітня Прем’єр-міністр Латвії Маріс Кучінскіс під час Київського безпекового форуму заявив, що дії Росії суперечать мінським домовленостям і не сприяють розв’язанню конфлікту на Донбасі.