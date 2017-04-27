Латвия зафиксировала у своих границ подводную лодку РФ

"В экономической зоне на расстоянии 6,5 морских миль от государственной границы 26 апреля вооруженные силы обнаружили российскую подводную лодку класса "Кило", - говорится в сообщении.

Напомним, Латвийская Республика стала четвертой страной Евросоюза , которая официально осудила российскую агрессию на востоке Украины.

Как сообщалось, 6 апреля Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис во время Киевского форума заявил, что действия России противоречат минским договоренностям и не способствуют решению конфликта на Донбассе .