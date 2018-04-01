Латвія проінформує НАТО і ОБСЄ про заплановані ракетні випробування Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ Латвії доручило представникам країни проінформувати НАТО і ОБСЄ про російських ракетні випробування. Про це повідомив прес-секретар латвійського міністерства Гінтс Егерманіс, з посиланням на видання LETA передає УНН.
Головний центр управління повітряним рухом Росії повідомив Латвію, що ВМС Росії планують почати ракетний обстріл з 4 квітня по 6 квітня у виключній економічній зоні Балтійського моря Латвії.
"На даний момент передчасно оцінювати те, яким чином будуть проходити ці випробування. Російська сторона не дає повної інформації. Вона оголосила про навчання з дотриманням всіх процедур, але робить це в зонах, де раніше це не робилося, тому у всіх країн по сусідству виникають питання", - сказав Егерманіс.
Він додав, що Росія намагається продемонструвати силу своїми планами, і їх слід розглядати як чергову провокацію.
Як повідомляв УНН, Російська Федерація запустила у серійне виробництво ракетний комплекс “Авангард”.