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Латвія проінформує НАТО і ОБСЄ про заплановані ракетні випробування Росії

Латвія проінформує НАТО і ОБСЄ про заплановані ракетні випробування Росії

Київ • УНН

 • 9743 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ Латвії доручило представникам країни проінформувати НАТО і ОБСЄ про російських ракетні випробування. Про це повідомив прес-секретар латвійського міністерства Гінтс Егерманіс, з посиланням на видання LETA передає УНН.

Головний центр управління повітряним рухом Росії повідомив Латвію, що ВМС Росії планують почати ракетний обстріл з 4 квітня по 6 квітня у виключній економічній зоні Балтійського моря Латвії.

"На даний момент передчасно оцінювати те, яким чином будуть проходити ці випробування. Російська сторона не дає повної інформації. Вона оголосила про навчання з дотриманням всіх процедур, але робить це в зонах, де раніше це не робилося, тому у всіх країн по сусідству виникають питання", - сказав Егерманіс.

Він додав, що Росія намагається продемонструвати силу своїми планами, і їх слід розглядати як чергову провокацію.

Як повідомляв УНН, Російська Федерація запустила у серійне виробництво ракетний комплекс “Авангард”.

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