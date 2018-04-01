Латвия проинформирует НАТО и ОБСЕ о запланированных ракетных испытаниях России
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Латвии поручило представителям страны проинформировать НАТО и ОБСЕ о российских ракетных испытаниях. Об этом сообщил пресс-секретарь латвийского министерства Гинтс Егерманис, со ссылкой на издание LETA передает УНН.
Главный центр управления воздушным движением России сообщил Латвии, что ВМС России планируют начать ракетный обстрел с 4 апреля по 6 апреля в исключительной економической зоне Балтийского моря в Латвии.
"На данный момент преждевременно оценивать, каким образом будут проходить эти испытания. Российская сторона не дает полной информации. Она объявила об обучении с соблюдением всех процедур, но делает это в зонах, где раньше это не делалось, поэтому во всех странах по соседству возникают вопрос", - сказал Егерманис.
Он добавил, что Россия пытается продемонстрировать силу своими планами, и их следует рассматривать как очередную провокацию.
Как сообщал УНН, Россия запустила в серийное производство ракетный комплекс "Авангард".