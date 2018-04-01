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Латвия проинформирует НАТО и ОБСЕ о запланированных ракетных испытаниях России

Латвия проинформирует НАТО и ОБСЕ о запланированных ракетных испытаниях России

Киев  •  УНН

 • 9742 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Латвии поручило представителям страны проинформировать НАТО и ОБСЕ о российских ракетных испытаниях. Об этом сообщил пресс-секретарь латвийского министерства Гинтс Егерманис, со ссылкой на издание LETA передает УНН.

Главный центр управления воздушным движением России сообщил Латвии, что ВМС России планируют начать ракетный обстрел с 4 апреля по 6 апреля в исключительной економической зоне Балтийского моря в Латвии.

"На данный момент преждевременно оценивать, каким образом будут проходить эти испытания. Российская сторона не дает полной информации. Она объявила об обучении с соблюдением всех процедур, но делает это в зонах, где раньше это не делалось, поэтому во всех странах по соседству возникают вопрос", - сказал Егерманис.

Он добавил, что Россия пытается продемонстрировать силу своими планами, и их следует рассматривать как очередную провокацию.

Как сообщал УНН, Россия запустила в серийное производство ракетный комплекс "Авангард".

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