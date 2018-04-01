Латвия проинформирует НАТО и ОБСЕ о запланированных ракетных испытаниях России

Главный центр управления воздушным движением России сообщил Латвии, что ВМС России планируют начать ракетный обстрел с 4 апреля по 6 апреля в исключительной економической зоне Балтийского моря в Латвии.

"На данный момент преждевременно оценивать, каким образом будут проходить эти испытания. Российская сторона не дает полной информации. Она объявила об обучении с соблюдением всех процедур, но делает это в зонах, где раньше это не делалось, поэтому во всех странах по соседству возникают вопрос", - сказал Егерманис.

Он добавил, что Россия пытается продемонстрировать силу своими планами, и их следует рассматривать как очередную провокацию.

Как сообщал УНН, Россия запустила в серийное производство ракетный комплекс "Авангард".