"Лаціо" став третім півфіналістом Кубка Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У поєдинку 1/4 фіналу Кубка Італії з футболу зустрілися міланський "Інтер" та римське "Лаціо". Зустріч проходила на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
На 20 хвилині баталії верховий навіс від Сенада Луліча завершився точним ударом головою бразильського легіонера римлян Феліпе Андерсона. На початку другого тайму "бьянкочелесті" заробили пенальті. Міранда збив у карному майданчику Чіро Іммобіле за що й отримав пряму червону картку. 11-метровий удар реалізував Лукас Білья.
Груба гра продовжувалася точитися на полі і на 76 хвилині склади команд вирівнялися – червону картку побачив перед собою захисник "Лаціо" Стефан Раду. У рівних ростерах господарі зуміли відквитати один гол, але цього було недостатньо – 1:2.
Варто зазначити, що суперник "Орлів" в 1/2 фіналу визначиться у протистоянні "Роми" і "Чезени".
Нагадаємо, що першими учасниками півфіналу змагань стали "Наполі" і "Ювентус".