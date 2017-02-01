"Лацио" стал третьим полуфиналистом Кубка Италии

На 20 минуте баталии верховой навес от Сенада Лулича завершился точным ударом головой бразильского легионера римлян Фелипе Андерсона. В начале второго тайма "бьянкочелести" заработали пенальти. Миранда сбил в штрафной Иммобиле за что и получил прямую красную карточку. 11-метровый удар реализовал Лукас Билья.

Грубая игра продолжалась вестись на поле и на 76 минуте составы команд выровнялись - красную карточку увидел перед собой защитник "Лацио" Стефан Раду. Хозяева сумели отыграть один гол, но этого было недостаточно - 1:2.

Стоит отметить, что соперник "Орлов" в 1/2 финала определится в противостоянии "Ромы" и "Чезены".

Напомним, что первыми участниками полуфинала соревнований стали "Наполи" и "Ювентус".