"Лаціо" став семикратним володарем Кубку Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. На "Стадіо Олімпіко" відбувся фінал Кубку Італії з футболу в якому взяли участь команда "Аталанти" і римського "Лаціо", передає УНН.
Справжня пожежа сталася біля воріт "орлів" в середині стартового тайму. Де Роон поцілив у штангу після чого відбулося дві спроби добивання – безрезультатно. Розв'язка зустрічі припала на фінальну 10-хвилинку: Мілінковіч-Савіч відзначився голом головою з кутового, а Корреа в контратаці обіграв захисника, воротаря відправив м'яч у сітку – 2:0.
Примітно, що у складі "Аталанти" повний поєдинок провів експівзахисник "Металісту" Алехандро Гомез.
Зауважимо, що римський клуб в сьомий раз в історії виграв трофей (1958, 1998, 2000, 2004, 2009 2013 роки) і наздогнав за цим показником "Інтер". Частіше Кубок здобували тільки "Рома" (9 разів) і "Ювентус" (13).
Додамо також, даний результат подарував путівку "бьянкочелесті" в майбутній розіграш Ліги Європи.