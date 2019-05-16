"Лацио" стал семикратным обладателем Кубка Италии

Настоящий пожар произошел у ворот "орлов" в середине стартового тайма. Где Роон попал в штангу после чего произошло две попытки добивания - безрезультатно. Развязка встречи пришлась на финальную 10-минутку: Милинкович-Савич отличился голом головой с углового, а Корреа в контратаке обыграл защитника, вратаря отправил мяч в сетку - 2:0.

Примечательно, что в составе "Аталанты" полный поединок провел экс-полузащитник "Металлиста" Алехандро Гомес.

Заметим, что римский клуб в седьмой раз в истории выиграл трофей (1958, 1998, 2000, 2004, 2009 2013 годы) и догнал по этому показателю "Интер". Чаще Кубок получали только "Рома" (9 раз) и "Ювентус" (13).

Добавим также, данный результат подарил путевку "бьянкочелести" в будущий розыгрыш Лиги Европы.