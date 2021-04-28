“Лаціо” розгромив “Мілан” у центральній грі туру Серії А

Деталі

Хоакін Корреа відкрив рахунок на 1-й хвилині і 17-й секунді. Цей гол став найшвидшим у “Лаціо” з тих пір, як це почалося фіксуватися із сезону-2003/04. Аргентинець обігрався з Іммобіле, фінтом поклав на газон Доннарумму і надіслав м’яч у порожню сітку.

На початку другої половини Корреа обіграв захисника господарів у чужій карній зоні та пробив у ближній кут ворів — 2:0. Крапку у зустрічі на 87 хвилині поставив Іммобіле (3:0).

Доповнення

“Мілан” зазнав другої поразки поспіль в чемпіонаті Італії і з 66 очками в 33 матчах посідає п’яте місце в турнірній таблиці, “Лаціо” з 61 очком в 32 іграх йде шостим.