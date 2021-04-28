"Лацио" разгромил "Милан" в центральной игре тура Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. “Милан” в рамках центрального поединка 33-го тура чемпионата Италии по футболу гостил в “Милан”, передает корреспондент УНН.
Детали
Хоакин Корреа открыл счет на 1-й минуте и 17-й секунде. Этот гол стал самым быстрым в “Лацио” с тех пор, как это началось фиксироваться с сезона-2003/04. Аргентинец обыгрался с Иммобиле, финтом уложил на газон Доннарумму и послал мяч в пустую сетку.
В начале второй половины Корреа обыграл защитника хозяев в чужой штрафной и пробил в ближний угол воров — 2: 0. Точку во встрече на 87 минуте поставил Иммобиле (3: 0).
Дополнение
“Милан” потерпел второе поражение подряд в чемпионате Италии и с 66 очками в 33 матчах занимает пятое место в турнирной таблице, “Лацио” с 61 очком в 32 играх идет шестым.