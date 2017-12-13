Лапа розповів, чому у школах масово труяться діти
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Мораторій на перевірки бізнесу, що діє в Україні із 2014 року, є вагомою причиною збільшення кількості харчових отруєнь у закладах освіти. Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
В.Лапа зазначив, що протягом двох останніх років в Україні фіксується збільшення випадків харчових отруєнь людей.
Одна з причин — відсутність реєстрації виробничих потужностей. Як наслідок — контролери не можуть перевірити дотримання вимог під час виробництва харчових продуктів.
“Не менш вагомою причиною збільшення фіксації харчових отруєнь було і введення мораторію на перевірки”, — повідомив очільник Держпродспоживслуби.
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В.Лапа переконаний, що заклади освіти повинні бути під постійним контролем його відомства — як плановим, так і позаплановим.
“Це дозволить не лише зменшити кількість харчових отруєнь, але і усунути причини їх виникнення”, — резюмував він.
Нагадаємо, Верховна Рада продовжила дію мораторію на перевірки малого і середнього бізнесу до 2019 року.
Додамо, що напередодні нардеп Тригубенко закликав уряд дозволити перевірки постачальників продуктів харчування в дитячих навчальних закладах. За його словами, саме антисанітарія і безконтрольність провокують часті спалахи інфекційних хвороб та отруєнь в навчальних закладах в різних регіонах країни.
Ініціативу політика підтримали у Комітеті з охорони здоровя ВРУ.