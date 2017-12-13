Лапа розповів, чому у школах масово труяться діти

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Мораторій на перевірки бізнесу, що діє в Україні із 2014 року, є вагомою причиною збільшення кількості харчових отруєнь у закладах освіти. Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.