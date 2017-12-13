Лапа рассказал, почему в школах массово травятся дети
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Мораторий на проверки бизнеса, который действует в Украине с 2014 года, является весомой причиной увеличения количества пищевых отравлений в учебных заведениях. Об этом сообщил председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Лапа отметил, что в течение двух последних лет в Украине фиксируется увеличение случаев пищевых отравлений людей.
Одна из причин — отсутствие регистрации производственных мощностей. Как следствие — контролеры не могут проверить соблюдение требований при производстве пищевых продуктов.
“Не менее важной причиной увеличения фиксации пищевых отравлений было и введение моратория на проверки”, — сообщил глава Госпродпотребслужбы.
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Лапа убежден, что учебные заведения должны быть под постоянным контролем его ведомства — как плановым, так и внеплановым.
“Это позволит не только уменьшить количество пищевых отравлений, но и устранить причины их возникновения”, — резюмировал он.
Напомним, Верховная Рада продлила действие моратория на проверки малого и среднего бизнеса до 2019 года.
Добавим, что накануне нардеп Тригубенко призвал правительство разрешить проверки поставщиков продуктов питания в детских учебных заведениях. По его словам, именно антисанитария и бесконтрольность провоцируют частые вспышки инфекционных болезней и отравлений в учебных заведениях в разных регионах страны.
Инициативу политика поддержали в Комитете по охране здоровья ВРУ.