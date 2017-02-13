"Ла-Ла Ленд" отримав премію BAFTA як кращий фільм
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Мюзикл “Ла-Ла Ленд” американського режисера Дем’єна Шазелла удостоївся премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) в номінації “кращий фільм”, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Також Емма Стоун отримала нагороду BAFTA як “краща жіноча роль” і Дем’єн Шазелл “кращий режисер” за фільм “Ла-Ла Ленд”.
Д.Шазелл також отримав нагороду академії в категорії “кращий режисер”.
Нагадаємо, автора мюзиклу “Ла-Ла-Ленд” нагородили премією Гільдії режисерів США.