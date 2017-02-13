"Ла-Ла Ленд" получил премию BAFTA как лучший фильм
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Мюзикл "Ла-Ла Ленд" американского режиссера Дэмиена Шазелла удостоился премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации "лучший фильм", передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Также Эмма Стоун получила награду BAFTA как "лучшая женская роль" и Дэмьен Шазелл "лучший режиссер" за фильм "Ла-Ла Ленд".
Д.Шазелл также получил награду академии в категории "лучший режиссер".
Напомним, автора мюзикла "Ла-Ла-Ленд" наградили премией Гильдии режиссеров США.