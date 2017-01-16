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Л.Цуренко зазнала поразки від першої тенісистки світу А.Кербер

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Друга ракетка жіночого тенісу України Леся Цуренко завершила виступи на старті турніру Великого шолому – Australian Open, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

У першому раунді киянка у впертій боротьбі поступилася минулорічній переможниці турніру першій ракетці світу німкені Ангелік Кербер: 2:6, 7:5, 2:6.

У другому сеті Л.Цуренко поступалася 3:5, відіграла матчбол на подачі суперниці і довела партію до перемоги.

У вирішальному сеті за рахунку 2:1 на свою користь українка не реалізувала брейкпойнт, а згодом програла 5 геймів поспіль.

Варто відзначити, що інша представниця України Катерина Козлова також не подолала бар'єр першого кола, поступившись екс-першому світовому номеру американці Вінус Вільямс – 6:7 (5), 5:7.

Нагадаємо, що минулого тижня Л.Цуренко зіграла на своєму першому турнірі в сезоні - в австралійському Хобарті, де дійшла до півфіналу. Тоді українка не змогла вийти на матч 1/2 фіналу проти Моніки Нікулеску через проблеми зі здоров'ям.

Як повідомляв УНН, І.Марченко поступився першій ракетці світу Е.Маррею на AUS Open.

Українські Національні Новини

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