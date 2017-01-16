Л.Цуренко потерпела поражение от первой теннисистки мира А.Кербер
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Вторая ракетка женского тенниса Украины Леся Цуренко завершила выступления на старте турнира Большого шлема - Australian Open, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В первом раунде киевлянка в упорной борьбе уступила прошлогодней победительнице турнира первой ракетке мира немке Ангелике Кербер: 2: 6, 7: 5, 2: 6.
Во втором сете Л.Цуренко уступала 3: 5, сыграла матчбол на подаче соперницы и довела партию до победы.
В решающем сете при счете 2: 1 в свою пользу украинка не реализовало брейкпойнт, а затем проиграла 5 геймов подряд.
Стоит отметить, что другая представительница Украины Екатерина Козлова также не преодолела барьер первого круга, уступив экс-первому мировому номеру американке Винус Уильямс - 6: 7 (5), 5: 7.
Напомним, что на прошлой неделе Л.Цуренко сыграла на своем первом турнире в сезоне - в австралийском Хобарте, где дошла до полуфинала. Тогда украинка не смогла выйти на матч 1/2 финала против Моники Никулеску из-за проблем со здоровьем.
Как сообщал УНН, И.Марченко уступил первой ракетке мира Е.Маррею на AUS Open .