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Л.Цуренко поступилася на старті турніру в Чарльстоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Другий номер жіночого тенісу України Леся Цуренко не зуміла пробитися до другого раунду турніру WTA Premier "Volvo Car Open" в Чарльстоні (США), повідомляє УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.

У вирішальній партії свого першого поєдинку на ґрунті в цьому сезоні Л.Цуренко не вдалося втримати перевагу у грі проти 37 ракетки світу - німкені Лаури Зігемунд.

Киянка лідирувала з брейком зі старту, але завдяки двом брейкам Л.Зігемунд отримала можливість подати на перемогу. Німкеня програла в десятому геймі, а потім спортсменки обмінялися геймами на подачі один одного, щоб перевести гру на тайбрейк.

Л.Цуренко відразу ж вийшла вперед з мінібрейком, проте програла два своїх м'яча. З першого ж матчболу німкеня завершила зустріч в свою користь – 7:6 (6), 2:6, 7:6 (4).

Примітно, що поєдинок тривав майже 3,5 години.

Додамо також, Л.Цуренко і Л.Зігемунд можуть зустрітися в кінці квітня в рамках командного протистояння в Кубку Федерації, коли збірна України вирушить до Німеччини на матч плей-оф Світової групи.

Як повідомляв УНН, Леся Цуренко залишилась на 41 позиції WTA.

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