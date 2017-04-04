Л.Цуренко проиграла на старте турнира в Чарльстоне
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Второй номер женского тенниса Украины Леся Цуренко не сумела пробиться во второй раунд турнира WTA Premier "Volvo Car Open" в Чарльстоне (США), сообщает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.
В решающей партии своего первого поединка на почве в этом сезоне Л.Цуренко не удалось удержать преимущество в игре против 37 ракетки мира - немки Лауры Зигемунд.
Киевлянка лидировала с брейком со старта, но благодаря двум брейкам Л.Зигемунд получила возможность подать на победу. Немка проиграла в десятом гейме, а затем спортсменки обменялись гейм на подаче друг друга, чтобы перевести игру на тай-брейк.
Л.Цуренко сразу же вышла вперед с минибрейком, однако проиграла два своих мяча. С первого же матчбола немка завершила встречу в свою пользу - 7: 6 (6), 2: 6, 7: 6 (4).
Примечательно, что поединок длился почти 3,5 часа.
Добавим также, Л.Цуренко и Л.Зигемунд могут встретиться в конце апреля в рамках командного противостояния в Кубке Федерации, когда сборная Украины отправится в Германию на матч плей-офф Мировой группы.
Как сообщал УНН, Леся Цуренко осталась на 41 позиции WTA .