Л.Цуренко проиграла на старте турнира в Чарльстоне

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48642 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104398 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160545 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118382 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117651 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113158 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104688 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107182 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103664 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154704 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Л.Цуренко проиграла на старте турнира в Чарльстоне

Л.Цуренко проиграла на старте турнира в Чарльстоне

Киев  •  УНН

 • 10351 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Второй номер женского тенниса Украины Леся Цуренко не сумела пробиться во второй раунд турнира WTA Premier "Volvo Car Open" в Чарльстоне (США), сообщает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

В решающей партии своего первого поединка на почве в этом сезоне Л.Цуренко не удалось удержать преимущество в игре против 37 ракетки мира - немки Лауры Зигемунд.

Киевлянка лидировала с брейком со старта, но благодаря двум брейкам Л.Зигемунд получила возможность подать на победу. Немка проиграла в десятом гейме, а затем спортсменки обменялись гейм на подаче друг друга, чтобы перевести игру на тай-брейк.

Л.Цуренко сразу же вышла вперед с минибрейком, однако проиграла два своих мяча. С первого же матчбола немка завершила встречу в свою пользу - 7: 6 (6), 2: 6, 7: 6 (4).

Примечательно, что поединок длился почти 3,5 часа.

Добавим также, Л.Цуренко и Л.Зигемунд могут встретиться в конце апреля в рамках командного противостояния в Кубке Федерации, когда сборная Украины отправится в Германию на матч плей-офф Мировой группы.

Как сообщал УНН, Леся Цуренко осталась на 41 позиции WTA .

Украинские Национальные Новости

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