Л.Кучма прибув до Мінська на зустріч контактної групи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Представник української сторони у тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі, другий Президент України Леонід Кучма прибув до аеропорта в Мінську. Про це УНН повідомила його прес-секретар Дарка Оліфер.
“Леонід Кучма прибув до аеропорту міста Мінськ”, — повідомила вона.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 15 березня у Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи.
Нагадаємо, контактна група 1 березня провела засідання в Мінську.
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