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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Л.Джеймс перевершив рекорд М.Джордана за набраними очками в плей-оф НБА

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Легкйи форвард "Клівленд Кавальєрс" Леброн Джеймс зумів встановити унікальне досягнення в історії плей-оф НБА, повідомляє УНН з посиланням на ESPN.

Л.Джеймс перевершив рекорд М.Джордана за набраними очками в плей-оф НБА

Форвард "Клівленда", набравши 35 очок в п'ятому матчі фіналу Східної конференції з "Бостоном", довів кількість балів до загальної кількості в плей-оф за кар'єру до 5 995 (28,2 в середньому за гру). Раніше цей рекорд належав легендарному гравцю "Чикаго" Майклу Джордану (5987).

Відзначимо, що для встановлення рекорду Л.Джеймс провів в плей-оф 212 поєдинків, натомість М.Джордан - 179.

Зауважимо, що Л.Джеймс також вийшов у фінал в восьмий раз в кар'єрі і сьомий раз поспіль. Він став першим гравцем, який виступить у вирішальній серії по чотири рази з двома різними командами.

Нагадаємо, що "Клівленд" переміг "Бостон" у фінальній серії Східної конференції з рахунком 4:1.

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