Л.Джеймс перевершив рекорд М.Джордана за набраними очками в плей-оф НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Легкйи форвард "Клівленд Кавальєрс" Леброн Джеймс зумів встановити унікальне досягнення в історії плей-оф НБА, повідомляє УНН з посиланням на ESPN.
Форвард "Клівленда", набравши 35 очок в п'ятому матчі фіналу Східної конференції з "Бостоном", довів кількість балів до загальної кількості в плей-оф за кар'єру до 5 995 (28,2 в середньому за гру). Раніше цей рекорд належав легендарному гравцю "Чикаго" Майклу Джордану (5987).
Відзначимо, що для встановлення рекорду Л.Джеймс провів в плей-оф 212 поєдинків, натомість М.Джордан - 179.
Зауважимо, що Л.Джеймс також вийшов у фінал в восьмий раз в кар'єрі і сьомий раз поспіль. Він став першим гравцем, який виступить у вирішальній серії по чотири рази з двома різними командами.
Нагадаємо, що "Клівленд" переміг "Бостон" у фінальній серії Східної конференції з рахунком 4:1.