Л.Джеймс превзошел рекорд М.Джордана по набранным очкам в плей-офф НБА

Форвард "Кливленда", набрав 35 очков в пятом матче финала Восточной конференции с "Бостоном", довел количество баллов к общему количеству в плей-офф карьеру в 5995 (28,2 в среднем за игру). Ранее этот рекорд принадлежал легендарному игроку "Чикаго" Майклу Джордану (5987).

Отметим, что для установления рекорда Л.Джеймс провел в плей-офф 212 поединков, зато М.Джордан - 179.

Заметим, что Л.Джеймс также вышел в финал в восьмой раз в карьере и седьмой раз подряд. Он стал первым игроком, который выступит в решающей серии по четыре раза с двумя разными командами.

Напомним, что "Кливленд" победил "Бостон" в финальной серии Восточной конференции со счетом 4:1.