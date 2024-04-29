Китай запускає безвіз для громадян Грузії з 28 травня
Київ • УНН
Починаючи з 28 травня, громадяни Грузії зможуть відвідувати Китай без віз терміном до 30 днів поспіль в межах нового безвізового режиму між двома країнами.
Громадяни Грузії зможуть відвідувати Китай без віз із 28 травня поточного року - цього дня набуде чинності безвізовий режим між країнами. Про це пише грузинське видання SOVA, передає УНН.
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Як повідомляють грузинські ЗМІ, сьогодні заступник міністра міністерства закордонних справ Грузії Александр Хвтисіашвілі зустрівся з послом Китаю Чжоу Цзянь, який офіційно передав грузинській стороні ноту, згідно з якою визначено процедури набуття чинності "Угоди між урядом Грузії та урядом Китайської народної Республіки у квітні 2024 року".
Таким чином, як вказано, починаючи з 28 травня грузини зможуть відвідувати Китай без віз. Але перебувати в Китаї без віз, грузини зможуть лише протягом 30 днів поспіль.
"Безвізовий режим, запроваджений між Грузією та Китаєм, є ще одним відображенням стратегічного партнерства, яке встановилося минулого року між двома країнами, та ще одним значним відчутним результатом співпраці. На зустрічі сторони обговорили поточні питання порядку денного двосторонніх та багатосторонніх відносин між Грузією та Китаєм, включаючи можливості для розвитку співробітництва у політичній, економічній, туристичній та культурно-гуманітарній сферах", - заявили в МЗС Грузії.
Китай на пілотній основі поширить безвізовий режим на шість країн - МЗС Китаю07.03.24, 14:38 • 25116 переглядiв