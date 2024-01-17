Китай підтвердив, що ВВП зріс на 5,2% у 2023 році
Київ • УНН
Економіка Китаю перевищила офіційний прогноз зростання у 5%, збільшившись на 5,2% 2023 року, незважаючи на попереднє уповільнення через пандемічні обмеження.
У 2023 році економіка Китаю зросла на 5,2%. Про це повідомило в середу Національне бюро статистики, підтвердивши незвичайну ранню заяву, зроблену прем'єр-міністром Лі Цяном напередодні, повідомляє УНН з посиланням на Nikkei Asia.
"Результат перевершив офіційний прогноз зростання приблизно на 5%, встановлений після того, як пандемічні обмеження призвели до сповільнення зростання до 3% у 2022 році", - ідеться в повідомлення.
Зазначається, що темпи зростання за квартал із жовтня по грудень також становили 5,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року порівняно з 4,9% за попередній період, оскільки державні видатки допомогли прискорити відновлення після пандемії COVID-19. У квартальному обчисленні ВВП останнього терміну збільшився на 1%, що нижче за показник попереднього терміну на 1,3%.
Також повідомляється, що уряд відновив звітність за рівнем безробіття серед молоді, яка була припинена після того, як у червні він досяг рекордного рівня в 21,3%.
Повідомляється, що наприкінці грудня цей показник становив 14,9%, не враховуючи недавніх випускників, які шукають роботу. Загалом рівень безробіття в країні залишався стабільним на рівні 5,2%.
Незважаючи на те, що Китай досяг своєї мети, дані, представлені в середу, налякали ринки. У якийсь момент під час денних торгів акції Гонконгу впали більш ніж на 4%, досягнувши найнижчої точки більш ніж за рік. Індекс Hang Seng закрився зниженням на 3,7%, при цьому лідерами втрат стали технологічні компанії, включно з Alibaba і Meituan.
Ринок Гонконгу втратив понад 10% від початку року через побоювання з приводу економічних перспектив країни. Акції материкового Китаю також впали в середу.
Доповнення
Прем'єр-міністр Лі Цян у вівторок на щорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що економіка Китаю зросла приблизно на 5,2% у 2023 році, що трохи краще за офіційний цільовий показник, встановлений Пекіном.