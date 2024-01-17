Китай подтвердил, что ВВП вырос на 5,2% в 2023 году

В 2023 году экономика Китая выросла на 5,2%. Об этом сообщило в среду Национальное бюро статистики, подтвердив необычное раннее заявление, сделанное премьер-министром Ли Цяном накануне, сообщает УНН со ссылкой на Nikkei Asia.

"Результат превзошел официальный прогноз роста примерно на 5%, установленный после того, как пандемические ограничения привели к замедлению роста до 3% в 2022 году", - говориться в сообщение.

Отмечается, что темпы роста за квартал с октября по декабрь также составили 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по сравнению с 4,9% за предыдущий период, поскольку государственные расходы помогли ускорить восстановление после пандемии COVID-19. В квартальном исчислении ВВП последнего срока увеличился на 1%, что ниже показателя предыдущего срока на 1,3%.

Также сообщается, что правительство возобновило отчетность по уровню безработицы среди молодежи, которая была приостановлена после того, как в июне он достиг рекордного уровня в 21,3%.

Сообщается, что в конце декабря этот показатель составил 14,9%, не считая недавних выпускников, ищущих работу. В целом уровень безработицы в стране оставался стабильным на уровне 5,2%.

Несмотря на то, что Китай достиг своей цели, данные, представленные в среду, напугали рынки. В какой-то момент во время дневных торгов акции Гонконга упали более чем на 4%, достигнув самой низкой точки более чем за год. Индекс Hang Seng закрылся снижением на 3,7%, при этом лидерами потерь стали технологические компании, включая Alibaba и Meituan.

Рынок Гонконга потерял более 10% с начала года из-за растущих опасений по поводу экономических перспектив страны. Акции материкового Китая также упали в среду.

Дополнение

Премьер-министра Ли Цян во вторник на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что экономика Китая выросла примерно на 5,2% в 2023 году, что немного лучше официального целевого показателя, установленного Пекином.