Китай подтвердил, что ВВП вырос на 5,2% в 2023 году
Экономика Китая превысила официальный прогноз роста в 5%, увеличившись на 5,2% в 2023 году, несмотря на предыдущее замедление из-за пандемических ограничений.
В Черном море появился еще один ракетоноситель "Калибров" - Силы обороны Юга
Малый ракетный корабль проекта "Буян-М", еще один "калибровый" носитель, присоединился к военно-морской группировке в Черном море, повысив уровень ракетной угрозы до "очень высокого". Южные силы обороны призывают к постоянной бдительности.
Состоялось первое заседание Совета НАТО-Украина в военном формате: представитель Киева просил увеличить поставки оружия
Сегодня состоялось первое заседание Совета НАТО-Украина на уровне руководителей оборонных ведомств. Представитель Украины проинформировал о боевой обстановке, запросил увеличение поставок оружия и обсудил перспективы объединения усилий с НАТО.
Украина и Латвия создают Коалицию дронов - Минобороны
Украина и Латвия формируют Коалицию по противодействию беспилотникам и радиоэлектронной борьбе для усиления боевых операций, особенно в сфере стратегического использования беспилотников. Дальнейшие шаги в рамках коалиции будут объявлены 23 января.
Генераторы, медоборудование, гумпомощь: в Одесской ОГА поблагодарили международную организацию по миграции за регулярную поддержку
Дальнейшее сотрудничество и реализация проектов запланирована на 2024 год с особым акцентом на цифровое развитие и реабилитацию.
Принцесса Уэльская перенесла плановую операцию, "под нож" собирается лечь и сам король Великобритании
Принцесса Уэльская Кэтрин перенесла успешную операцию на брюшной полости и будет отсутствовать на службе до Пасхи. Король Чарльз III также планирует лечение от рака простаты, что имеет целью поощрить мужчин к регулярным медицинским осмотрам.
Немецкий Бундестаг не поддержал призыв передать Украине ракеты Taurus
Парламент Германии проголосовал против проекта резолюции о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus.
В Польше рассматривает возможность увеличения производства боеприпасов для помощи Украине - Reuters
Новое правительство Польши ищет способы производить больше боеприпасов и военной техники, чтобы увеличить помощь Украине, заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский в Давосе. Этот шаг свидетельствует о намерении Варшавы укрепить связи с Украиной и противостоять потенциальной российской агрессии.
Днепропетровщина выдержала 12 ударов БПЛА и 4 артобстрела
Россияне 12 раз атаковали дронами-камикадзе Днепропетровскую область, и осуществили по региону 4 прицельных обстрела из артиллерии. По данным областной власти пострадавшие днем ребята в больнице. Юноша в состоянии средней тяжести. Медики оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. За жизнь младшего мальчика борются врачи.
В оккупированной Евпатории партизаны зафиксировали военную технику рф неподалеку от железнодорожной станции
Украинские партизаны зафиксировали скопление российской военной техники в оккупированной Евпатории. Вся собранная информация оперативно передана Вооруженным силам Украины.