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Київський університет культури – лідер рейтингу "Найкращі мистецькі виші України"

Київ • УНН

 • 894 перегляди

Київський національний університет культури і мистецтв п'ятий рік поспіль лідирує в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти за підсумками 2025 року.

Київський університет культури – лідер рейтингу "Найкращі мистецькі виші України"

Університет культури п’ятий рік поспіль посідає лідируючу позицію в рейтингу Освіта.ua

Київський національний університет культури і мистецтв знову підтвердив свій статус лідера серед мистецьких вишів України, очоливши консолідований рейтинг закладів вищої освіти за підсумками 2025 року, представлений інформаційним ресурсом "Освіта.ua". Це вже п'ятий рік поспіль, коли Університет культури утримує лідируючу позицію, демонструючи найвищий рівень освітніх послуг та значні досягнення у науково-творчій діяльності.

Протягом чотирьох попередніх років (2021, 2022, 2023, 2024 рр.) Київський університет культури стабільно очолював рейтинг найкращих мистецьких закладів вищої освіти. Ця багаторічна першість є яскравим свідченням незмінно високої якості освіти, інноваційного підходу до навчання та вагомого внеску університету в розвиток української культури та мистецтва. Чергове визнання у рейтингу 2025 року підкреслює безперервне прагнення університету до досконалості та його здатність готувати висококваліфікованих фахівців, які є справжніми майстрами своєї справи.

Київський національний університет культури і мистецтв – це інноваційний креативний простір для молоді. Саме тут поєднуються академічна база й практичний досвід: студенти беруть участь у масштабних культурних проєктах, навчаються в справжньому середовищі шоу-бізнесу та медіа, а викладачами є ті, хто щодня творить українську культуру.

Його випускники – це відомі режисери, актори, телеведучі, репортери, звукорежисери, фотохудожники, продюсери, телерадіожурналісти, балетмейстери, дизайнери, івентори, музиканти, вокалісти, фольклористи й креативні топ-менеджери.

В Університеті культури створено середовище, де талант підсилюється технологіями, творчість набуває форми, а особистість розкриває свій справжній потенціал. Університет цілеспрямовано демонструє відкритість до технологічних трансформацій та прагне стати лідером у сфері цифрової освіти в Україні, активно інтегруючи цифрові технології в освітній процес.

З метою розвитку цифрової компетентності молоді та підготовки фахівців, здатних інноваційно мислити та застосовувати ШІ у сфері культури, медіа та комунікацій, університет відкрив Лабораторію штучного інтелекту.

 Це інноваційний освітній центр, покликаний впроваджувати передові цифрові технології в навчальний процес. Тут можна створювати мультимедійні проєкти, прокачувати ідеї, інтегрувати ШІ в навчання, досліджувати моделі та аналізувати дані – все це в реальному часі! Фахівці університету не лише ознайомлюють студентів із сучасними трендами в галузі штучного інтелекту, а й проводять практичні тренінги, демонструючи реальні сценарії застосування AI у навчанні, медіа та креативних індустріях.

Вже з 1 вересня стартує застосунок "УНІВЕРСИТЕТ В СМАРТФОНІ" для студентів Університету культури – освітня платформа з елементами штучного інтелекту, яка об’єднає всі аспекти освітнього процесу: навчання, адміністрування, комунікацію між студентами та викладачами, автоматизоване оцінювання знань, аналітику навчальних результатів та оптимізацію освітніх програм.

Така системна робота та постійний розвиток підтверджують, що Київський національний університет культури і мистецтв заслужено тримає лідерство в рейтингу, забезпечуючи високоякісну, інноваційну та практично орієнтовану освіту для майбутніх лідерів культурної та медійної сфери України.

#Університет культури#Освіта#Михайло Поплавський#КУК#КНУКіМ#ШІ#Рейтинг#Лідер освіти

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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Михайло Поплавський
Освіта
Університет культури
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