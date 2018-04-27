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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Квітучий Київ: тисячі тюльпанів розпустилися на Співочому полі

Київ • УНН

 • 77759 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сьогодні на співочому полі відкрилася виставка тюльпанів, на якій висадили більше 250 тисяч квітів, передає кореспондент УНН.

Квітучий Київ: тисячі тюльпанів розпустилися на Співочому полі

В експозиції представлені понад 15 видів тюльпанів за кольором, формою і терміном цвітіння. Відвідувачі можуть милуватися такими сортами: Кейп Таун (жовтий з червоною каймою), Мондіал (білий ранній махровий), Вікінг (махровій, ранній червоний), Епрікот Фокс (абрикосового кольору), Стронгголд (жовтий), БлуДаймонд (пурпурно фіолетовий, схожий на піон), Алібі, Оранжкасіні, Ван Ейк, Ред Рівайвел (яскраво-червоний), Флемінг Флег (фіолетовий) та інші.

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Тематика виставки – навколосвітня подорож. Квіти висаджені у композиції, які символізують світові столиці такі як Париж, Амстердам, Венеція, Лондон, Сідней, Нью-Йорк, Кіото і т.д. Територія засадження більше 200 м. кв. Над створенням виставки працювало 150 осіб.

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Виставка працюватиме з 27 квітня по 27 травня. Відвідати її можна з 10 до 21 години, але вхід, на жаль, платний. 

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