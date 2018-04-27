Цветущий Киев: тысячи тюльпанов распустились на Певческом поле

В экспозиции представлены более 15 видов тюльпанов по цвету, форме и сроку цветения. Посетители могут любоваться такими сортами: Кейп Таун (желтый с красной каймой), Мондиано (белый ранний, махровый), Викинг (махровой, ранний красный), Еприкот Фокс (абрикосового цвета), Стронгголд (желтый), БлуДаймонд (пурпурно фиолетовый, похожий на пион), Алиби, Оранжкасини, Ван Эйк, Ред Ривайвел (ярко-красный), Флеминг Флэг (фиолетовый) и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ужгороде расцвели более 20 тыс. тюльпанов

Тематика выставки - кругосветное путешествие. Цветы высажены в композиции, символизирующие мировые столицы такие как Париж, Амстердам, Венеция, Лондон, Сидней, Нью-Йорк, Киото и т.д. Территория рассадника более 200 м. кв. Над созданием выставки работали 150 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ужгороде массово цветут 100-летние сакуры

Выставка будет работать с 27 апреля по 27 мая. Посетить ее можно с 10 до 21 часов, но вход, к сожалению, платный.