Цветущий Киев: тысячи тюльпанов распустились на Певческом поле

$41.190.15
45.550.30
ukru
Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались
Эксклюзив
12:59 • 12903 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 43072 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 88752 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 67240 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 112879 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 178690 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 272409 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 201918 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 268806 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 287041 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.5м/с
65%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 96714 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 89467 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 85205 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 65879 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 66274 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 32313 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 66342 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 358705 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 323842 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 408470 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 4008 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 18921 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 25500 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 61591 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 268806 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Цветущий Киев: тысячи тюльпанов распустились на Певческом поле

Киев • УНН

 • 77759 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня на Певческом поле открылась выставка тюльпанов, на которой высадили более 250 000 цветов, передает корреспондент УНН.

Цветущий Киев: тысячи тюльпанов распустились на Певческом поле

В экспозиции представлены более 15 видов тюльпанов по цвету, форме и сроку цветения. Посетители могут любоваться такими сортами: Кейп Таун (желтый с красной каймой), Мондиано (белый ранний, махровый), Викинг (махровой, ранний красный), Еприкот Фокс (абрикосового цвета), Стронгголд (желтый), БлуДаймонд (пурпурно фиолетовый, похожий на пион), Алиби, Оранжкасини, Ван Эйк, Ред Ривайвел (ярко-красный), Флеминг Флэг (фиолетовый) и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ужгороде расцвели более 20 тыс. тюльпанов

Тематика выставки - кругосветное путешествие. Цветы высажены в композиции, символизирующие мировые столицы такие как Париж, Амстердам, Венеция, Лондон, Сидней, Нью-Йорк, Киото и т.д. Территория рассадника более 200 м. кв. Над созданием выставки работали 150 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ужгороде массово цветут 100-летние сакуры

Выставка будет работать с 27 апреля по 27 мая. Посетить ее можно с 10 до 21 часов, но вход, к сожалению, платный.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоМультимедиа
Brent
$64.52
Bitcoin
$77,290.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,048.70
Ethereum
$1,518.85