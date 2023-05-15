Квартиру тепер можна застрахувати й від воєнних ризиків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Тепер квартиру можна застрахувати й від воєнних ризиків. Така послуга з’явилася у страхової компанії «ІНГО», яка вдосконалила програми страхування і тепер включає в покриття воєнні ризики, передає УНН.
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Раніше у всіх страхових компаній такі причини руйнування будівель як влучення снарядів, ракет, мін, куль, тощо та наслідки вибухів (вибиті шиби й інші пошкодження нерухомого майна) традиційно не включались до програм майнового страхування громадян.
Наразі від всього цього застрахуватися можна. В «ІНГО» повідомляють, що застрахованим відшкодують збитки у разі цілого спектру небезпечних ситуацій, включаючи пошкодження вікон, балконів та лоджій, а також від воєнних ризиків.
«В програмах майнового страхування громадян «воєнні ризики» традиційно виступають як винятки зі страхового покриття», - уточнює директор з роздрібного бізнесу компанії Микола Матика. – «Такі причини руйнування будівель як влучення снарядів, ракет, мін, куль, тощо та наслідки вибухів - вибиті шиби й інші пошкодження нерухомого майна завжди належали до переліку винятків, що звільняло страховиків від виплати компенсацій потерпілим. Але зараз, коли країна перебуває у режимі тривалого воєнного стану, ми вирішили надати людям можливість захистити свою власність й від цих ризиків», - додав Матика.
Страховий захист поширюється як рухоме, так і нерухоме майно квартири, включаючи оздоблення, ремонт, інженерні та інші комунікації, меблі, побутову та іншу техніку тощо. Крім того, страхування охоплює відповідальність перед сусідами чи іншими особами.
За інформацією компанії, одна з головних умов для страхування – квартира має знаходитися в житловому будинку, зданому в експлуатацію, після закінчення ремонтно-відновлювальних робіт у приміщенні. На яку суму страхувати майно можна обрати на власний розсуд. Діапазон захисту від 250 тис. грн до 2 млн. грн. В «ІНГО» запевняють, що цього має вистачити, адже збитки, що є наслідком «воєнних ризиків», відшкодовуються на умовах договору в межах страхової суми без додаткових сублімітів.
Оформити страховий поліс «Квартира експрес» можливо або на короткий термін від 1 місяця, або на стандартний період - 1 рік. Страхувати житло можуть фізичні та юридичні особи – власники квартири або орендарі. Для укладання договору не потрібно проводити попередній огляд, а невеликі збитки до 30 тис грн. врегульовуються за спрощеною процедурою, яка вимагає мінімум документів.