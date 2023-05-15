Квартиру теперь можно застраховать и от военных рисков

Детали

Ранее у всех страховых компаний такие причины разрушения зданий как попадание снарядов, ракет, мин, шаров и т.д. и последствия взрывов (выбитые стекла и другие повреждения недвижимого имущества) традиционно не включались в программы имущественного страхования граждан.

Теперь от всего этого застраховаться можно. В «ИНГО» сообщают, что застрахованным будет возмещен ущерб в случае целого спектра опасных ситуаций, включая повреждения окон, балконов и лоджий, а также от военных рисков.

"В программах имущественного страхования граждан "военные риски" традиционно выступают как исключения из страхового покрытия", - уточняет директор по розничному бизнесу компании Николай Матика. – «Такие причины разрушения зданий как попадания снарядов, ракет, мин, пуль и т.д. и последствия взрывов – выбитые стекла и другие повреждения недвижимого имущества всегда относились к перечню исключений, что освобождало страховщиков от выплаты компенсаций потерпевшим. Но сейчас, когда страна находится в режиме длительного военного положения, мы решили предоставить людям возможность защитить свою собственность и от этих рисков», - добавил Матика.

Страховая защита распространяется как на движимое, так и на недвижимое имущество квартиры, включая отделку, ремонт, инженерные и другие коммуникации, мебель, бытовую и другую технику и т.д. Кроме того, страхование охватывает ответственность перед соседями или другими лицами.

По информации компании, одно из главных условий для страхования – квартира должна находиться в жилом доме, сданном в эксплуатацию, после окончания ремонтно-восстановительных работ в помещении. На какую сумму страховать имущество можно выбрать по своему усмотрению. Диапазон защиты от 250 тыс. грн. до 2 млн. грн. В «ИНГО» уверяют, что этого должно хватить, ведь ущерб, являющийся следствием «военных рисков», возмещается на условиях договора в пределах страховой суммы без дополнительных сублимитов.

Оформить страховой полис «Квартира экспресс» можно либо на короткий срок от 1 месяца, либо на стандартный период – 1 год. Страховать жилье могут физические и юридические лица – владельцы квартиры или арендаторы. Для заключения договора не нужно проводить предварительный осмотр, а небольшие убытки до 30 тыс. грн. регулируются по упрощенной процедуре, требующей минимум документов.