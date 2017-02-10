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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Квартири у передмісті Києва коштують вдвічі менше, ніж у столиці

Київ • УНН

 • 6795 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Нову однокімнатну квартиру у передмісті Києва можна купити за 15 тис. доларів США, в той час як у самій столиці вона коштує вже 35 тис. доларів, передає УНН.

Квартири у передмісті Києва коштують вдвічі менше, ніж у столиці

За даними порталу нерухомості M2bomber, на кінець січня в столиці України медіанна ціна на однокімнатні квартири становила 936 тис. грн (35 тис. дол), на двокімнатні 1,5 млн (55 тис. дол), на трикімнатні 1,9 млн грн (70 тис. дол).

Cередня вартість квадратного метра в новому будинку становить 21 тис. грн (778 дол), а коливання в ціні за минулий місяць склали менше 0,2%.

В той же час один з найбільших житлових комплексів України - ЖК Scandia (Бровари) пропонує квартири від 15 тис. доларів США.

Так, однокімнатна квартира загальною площею 38,31 кв.м (житлова площа -15 кв.м, кухня -10,95 кв.м) коштує від 390 тис.грн або майже 15 тис.доларів США. Двохкімнатна квартира загальною площею 57,58 кв.м (житлова площа – 32,54 кв.м, кухня - 10,08 кв.м) коштує від 578 тис. грн або 21 тис.доларів США. Трикімнатна квартира загальною площею 89,1 кв.м (житлова площа -50,43 кв.м, кухня -14,86 кв.м) коштує від 864 тис.грн або 32 тис.доларів США.

Вартість квадратного метру стартує від 9,7 тис. грн. При цьому квартири вже оснащені двоконтурним газовим котлом, лічильниками води, електроенергії та газу. Сам житловий комплекс передбачає будівництво 100 житлових будинків і розвинену інфраструктуру, включаючи транспортну розв’язку і парк з озером.

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