Квартиры в пригороде Киева стоят вдвое меньше, чем в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Новую однокомнатную квартиру в пригороде Киева можно купить за 15 тыс. долларов США, в то время как в самой столице она стоит уже 35 тыс. долларов, передает УНН.
По данным портала недвижимости M2bomber , на конец января в столице Украины медианная цена на однокомнатные квартиры составила 936 тыс. грн (35 тыс. долл), на двухкомнатные 1,5 млн. (55 тыс. долл), на трехкомнатные 1,9 млн. грн ( 70 тыс. долл).
Средняя стоимость квадратного метра в новом доме составляет 21 тыс. грн (778 долл), а колебания в цене за прошлый месяц составили менее 0,2%.
В то же время один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Бровары) предлагает квартиры от 15 тыс. долларов США .
Так, однокомнатная квартира общей площадью 38,31 кв.м (жилая площадь -15 кв.м, кухня -10,95 кв.м) стоит от 390 тыс или около 15 тыс. долларов США. Двухкомнатная квартира общей площадью 57,58 кв.м (жилая площадь - 32,54 кв.м, кухня - 10,08 кв.м) стоит от 578 тыс. грн или 21 тыс. долларов США. Трехкомнатная квартира общей площадью 89,1 кв.м (жилая площадь -50,43 кв.м, кухня -14,86 кв.м) стоит от 864 тыс или 32 тыс. долларов США.
Стоимость квадратного метра стартует от 9,7 тыс. грн. При этом квартиры уже оснащены двухконтурным газовым котлом, счетчиками воды, электроэнергии и газа. Сам жилой комплекс предусматривает строительство 100 жилых домов и развитую инфраструктуру, включая транспортную развязку и парк с озером.