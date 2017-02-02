Квартири у “Київській Венеції” пропонують зі знижкою
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. “Київміськбуд” пропонує знижку до −20% на квартири у ЖК “Київська Венеція”, що на проспекті Соборності (раніше — Возз’єднання), 21-В. Про це повідомляє прес-служба холдингу.
Зважаючи, що новобудови введені в експлуатацію та вже частково заселені, пропозиція Холдингової компанії є однією із найбільш вигідних на ринку.
Зазначимо, що саме цей житловий комплекс визнано переможцем серед столичних новобудов у номінації “Фінансові умови” в категорії середнього цінового сегменту за результатами незалежного дослідження “Ревізор новобудов”", — повідомили у прес-службі.
У компанії зазначили, що особливістю даних будинків є їх висотність і архітектурна унікальність. Разом із технічним поверхом блакитні хвилеподібні будинки здіймаються увись на 36 поверхів. З вітражних вікон квартир як на долоні проглядає правобережжя Києва — з Лаврою, пам’ятником Матері-Батьківщині і крутими схилами, які змінюють свій окрас в залежності від пори року — білий, зелений, жовтогарячий.