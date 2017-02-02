Квартиры в "Киевской Венеции" предлагают со скидкой
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. "Киевгорстрой" предлагает скидку до -20% на квартиры в ЖК "Киевская Венеция" на проспекте Соборности (ранее - Воссоединения), 21-В. Об этом УНН сообщает пресс-служба холдинга.
Учитывая, что новостройки введены в эксплуатацию и уже частично заселены, предложение Холдинговой компании является одним из самых выгодных на рынке.
Отметим, что именно этот жилой комплекс признан победителем среди столичных новостроек в номинации "Финансовые условия" в категории среднего ценового сегмента по результатам независимого исследования "Ревизор новостроек" ", - сообщили в пресс-службе.
В компании отметили, что особенностью данных домов является их высотность и архитектурная уникальность. Вместе с техническим этажом голубые волнообразные дома поднимаются ввысь на 36 этажей. С витражных окон квартир как на ладони просматривается правобережье Киева - с Лаврой, памятником Матери-Родине и крутыми склонами, которые меняют свой окрас в зависимости от времени года - белый, зеленый, оранжевый.