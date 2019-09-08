Кваліфікація Євро-2020: хет-трик Кейна подарував Англії третю поспіль перемогу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. В одному із протистоянь кваліфікації до Євро-2020 на "Вемблі" зустрілися збірні Англії і Болгарії, передає кореспондент УНН.
Англійці прийнялися до справи в середині першого тайму, коли лідер атак “Тоттенхему” Гаррі Кейн відзначився після того, як болгари втратили м’яч у власній карній зоні через пресинг господарів.
Порушення правил на Решфорді призвело до голу Кейна з пенальті (50 хв). Через 5 хвилин Рахім Стерлінг засмутив воротаря гостей, замкнувши передачу все того ж Кейна. Крапку у зустрічі поставив з другого пенальті Кейн, який оформив хет-трик — 4:0.
Примітно, що у Англії 13 перемог у відбіркових матчах Євро поспіль.
Варто зазначити, що англійці провели поки три гри у нинішньому відборі і мають стовідсотковий показник в 9 очок. Комнаді вдалося обігнати Косово та очолити групу А.