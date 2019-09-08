Квалификация Евро-2020: хет-трик Кейна подарил Англии третью подряд победу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. В одном из противостояний квалификации к Евро-2020 на "Уэмбли" встретились сборные Англии и Болгарии, передает корреспондент УНН.
Англичане принялись за дело в середине первого тайма, когда лидер атак “Тоттенхэма” Гарри Кейн отличился после того, как болгары потеряли мяч в собственной штрафной зоне из-за прессинга хозяев.
Нарушение правил на Решфорде привело к голу Кейна с пенальти (50 мин). Через 5 минут Стерлинг огорчил вратаря гостей, замкнув передачу все того же Кейна. Точку во встрече поставил со второго пенальти Кейн, который оформил хет-трик — 4:0.
Примечательно, что в Англии 13 побед в отборочных матчах Евро подряд.
Стоит отметить, что англичане провели пока три игры в нынешнем отборе и имеют стопроцентный показатель в 9 очков. Комнад удалось обогнать Косово и возглавить группу А.