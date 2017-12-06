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Кужель розповіла, як акціонер "Кернел" у селян землі відбирав

Кужель розповіла, як акціонер "Кернел" у селян землі відбирав

Київ • УНН

 • 15343 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Засновник і мажоритарний акціонер компанії "Кернел" Андрій Веревський забирав у селян землі рейдерським способом. Про це в ефірі телеканалу News One заявила народний депутат від “Батьківщини” Олександра Кужель, передає УНН.

Нардеп уточнила, що йдеться про незаконне заволодіння земельними паями на Кіровоградщині.

"Депутат Веревський, з яким я особисто воювала в частині, що він в одному із Кіровоградських сіл за одну ніч забрав 110 ділянок, 10 з них - людей померлих, але переписали за ніч на його (А.Веревського, - ред.) людей. Завдяки допомозі Мін'юсту, ми за два тижні повернули ці земельні паї", - розповіла вона.

Нагадаємо, “Кернел” – провідний у світі та найбільший в Україні виробник та експортер соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Компанія є найбільшим отримувачем відшкодування ПДВ (податок на додану вартість) – лише цього року “Кернел” отримав з бюджету 8,5 млрд грн.

Секрет успіху компанії може бути пов’язаний з його другим співвласником – народним депутатом групи “Відродження”, колишнім головою податкового Комітету ВР Віталієм Хомутинником, який у рік придбання акцій “Кернел” (2015 рік) “проштовхнув” в бюджет норму про два реєстри ПДВ.

"У перший реєстр увійдуть претенденти на автоматичне відшкодування (з часткою експорту не менше 40%), у другій - всі інші, які своїх грошей не побачать. Є все-таки непорушні речі в цьому світі, наприклад, вплив Хомутинника на податкову політику України", - зазначала тоді економічний оглядач Ю.Самаева.

Нещодавно стало відомо, що з “Кернел” пішли ТОП-менеджери, а дехто з них розпродав свої акції на 4 млн дол. 

Українські Національні Новини

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