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Кужель рассказала, как акционер "Кернел" у крестьян земли отбирал

Кужель рассказала, как акционер "Кернел" у крестьян земли отбирал

Киев  •  УНН

 • 15342 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Основатель и мажоритарный акционер компании "Кернел" Андрей Веревский забирал у крестьян земли рейдерским способом. Об этом в эфире телеканала News One заявила народный депутат от "Батькивщины" Александра Кужель, передает УНН.

Нардеп уточнила, что речь идет о незаконном завладении земельными паями в Кировоградской области.

"Депутат Веревский, с которым я лично воевала в части, он в одном из кировоградских сел за одну ночь унес 110 участков, 10 из них - людей умерших, но переписали за ночь на его (А.Веревскиого, - ред.) людей. Благодаря помощи Минюста, мы за две недели вернули эти земельные паи", - рассказала она.

Напомним, "Кернел" - ведущий в мире и крупнейший в Украине производитель и экспортер подсолнечного масла, ключевой поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Компания является крупнейшим получателем возмещения НДС (налог на добавленную стоимость) - только в этом году "Кернел" получил из бюджета 8,5 млрд грн.

Секрет успеха компании может быть связано с его вторым совладельцем - народным депутатом группы "Возрождение", бывшим председателем налогового комитета ВР Виталием Хомутынником, который в год приобретения акций "Кернел" (2015) "протолкнул" в бюджет норму о двух реестрах НДС.

"В первый реестр войдут претенденты на автоматическое возмещение (с долей экспорта не менее 40%), во второй - все остальные, которые своих денег не увидят. Есть все-таки незыблемые вещи в этом мире, например, влияние Хомутынника на налоговую политику Украины" - отмечала тогда экономический обозреватель Ю.Самаева.

Недавно стало известно, что с "Кернел" ушли ТОП-менеджеры, а некоторые из них распродал свои акции на 4 млн долл.

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