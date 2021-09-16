“Кусум Фарм” вітає з Днем фармацевта України

День фармацевта — професійне свято як для виробників, так і для всіх аптекарів (провізорів), дистриб’юторів фармацевтичної продукції, співробітників організацій і установ, які здійснюють контроль над якістю лікарських засобів.

На сьогодні у цій галузі в Україні працюють понад 350 тисяч фармацевтів. Усі вони відзначають своє професійне свято з розумінням того, що їх робота є вкрай важливою для людей. Адже саме завдяки фармацевтам країна забезпечена всіма необхідними лікарськими препаратами, а в такі непрості часи, як зараз, у період пандемії, вони разом із лікарями вступають у боротьбу з хворобою, часто беручи перший удар на себе. Не покладаючи рук, працівники на заводах виробляють необхідні ліки, дистриб’ютори швидко і вчасно поставляють їх до аптек, а аптекарі, як психологи знаходять професійний підхід до кожного відвідувача.

Варто відзначити, що Україна не тільки забезпечує ліками свою державу, а й ще є експортером, працюючи в цьому напрямку з 25 країнами світу. Асортимент препаратів, що у нас випускаються, постійно поповнюється, оновлюється та вдосконалюється. За офіційними даними, в Україні працює близько 10 тисяч аптек, більше 5 тисяч аптечних пунктів і понад 6 тисяч аптечних кіосків.

Український фармацевтичний завод ТОВ “Кусум Фарм” (м. Суми) групи фармацевтичних компаній “Кусум” - це сучасне підприємство з виробництва нестерильних лікарських засобів у твердих дозованих і рідких нестерильних лікарських формах для перорального застосування. Тут виробляють генеричні (еквівалентні) лікарські засоби різних фармакологічних груп, багато з яких раніше були взагалі відсутні на фармацевтичному ринку України. Фармацевтична компанія “Кусум Фарм” спеціалізується на розробці та виробництві лікарських засобів, призначених для лікування пацієнтів із серцево-судинними, гастроентерологічними та ендокринними (зокрема, цукровий діабет) захворюваннями. На сьогодні в МОЗ України вже зареєстровано понад 60 лікарських засобів виробництва ТОВ “Кусум Фарм”.

На підприємстві в Сумах працює майже пів тисячі співробітників, і кожен із них вкладає свій вагомий внесок у розвиток фармацевтичної галузі України.

З нагоди свята від щирого серця Кусум Фарм вітає всіх причетних до Дня фармацевта України і бажає, щоб інтерес до роботи ніколи не зникав, щоб ваші безцінні знання приносили людям ще більше користі і здоров’я, щоб ваша праця завжди високо цінувалася.

“Ми впевнені, що попереду у нас іще багато звершень і досягнень, а фармацевтична галузь України досягне ще більших висот. Тому здоров’я, наснаги і вперед — до нових перемог! Зі святом!”