"Кусум Фарм" поздравляет с Днем фармацевта Украины

День фармацевта — профессиональный праздник как для производителей, так и для всех аптекарей (провизоров), дистрибьюторов фармацевтической продукции, сотрудников организаций и учреждений, осуществляющих контроль за качеством лекарственных средств.

На сегодня в этой отрасли в Украине работают более 350 000 фармацевтов. Все они отмечают свой профессиональный праздник с пониманием того, что их работа крайне важна для людей. Ведь именно благодаря фармацевтам страна обеспечена всеми необходимыми лекарственными препаратами, а в такие непростые времена, как сейчас, в период пандемии, они вместе с врачами вступают в борьбу с болезнью, часто принимая первый удар на себя. Не покладая рук, работники на заводах производят необходимые лекарства, дистрибьюторы быстро и своевременно поставляют их в аптеки, а аптекари, как психологи, находят профессиональный подход к каждому посетителю.

Стоит отметить, что Украина не только обеспечивает лекарствами свое государство, но и еще является экспортером, работая в этом направлении с 25 странами мира. Ассортимент препаратов, что у нас выпускаются, постоянно пополняется, обновляется и совершенствуется. По официальным данным, в Украине работает около 10 000 аптек, более 5000 аптечных пунктов и более 6000 аптечных киосков.

Украинский фармацевтический завод ООО “Кусум Фарм” (г. Сумы) группы фармацевтических компаний “Кусум” — это современное предприятие по производству нестерильных лекарственных средств в твердых дозированных и жидких нестерильных лекарственных формах для перорального применения. Здесь производят генерические (эквивалентные) лекарственные средства разных фармакологических групп, многие из которых ранее вообще отсутствовали на фармацевтическом рынке Украины. Фармацевтическая компания “Кусум Фарм” специализируется на разработке и производстве лекарственных средств, предназначенных для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, гастроэнтерологическими и эндокринными (в частности, сахарный диабет) заболеваниями. На сегодня в Минздраве Украины уже зарегистрировано более 60 лекарственных средств производства ООО “Кусум Фарм”.

На предприятии в Сумах работает почти полтысячи сотрудников, и каждый из них вкладывает свой весомый вклад в развитие фармацевтической отрасли Украины.

По случаю праздника от всей души Кусум Фарм поздравляет всех причастных ко Дню фармацевта Украины и желает, чтобы интерес к работе никогда не исчезал, чтобы ваши бесценные знания приносили людям еще больше пользы и здоровья, чтобы ваш труд всегда высоко ценился.

“Мы уверены, что впереди у нас еще много свершений и достижений, а фармацевтическая отрасль Украины достигнет еще больших высот. Поэтому здоровья, вдохновения и вперед — к новым победам! С праздником!”