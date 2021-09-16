"Кусум Фарм" поздравляет с Днем фармацевта Украины

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 116409 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 130227 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 112807 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 111232 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 140658 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 122145 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 162381 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143306 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179663 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173003 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 52784 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 58082 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 90848 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 50035 просмотра
Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

2 марта, 19:35 • 39573 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 130228 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 140659 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 305658 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 272433 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 257194 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 116409 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 121921 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 162381 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 119428 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118984 просмотра
Актуальное
"Кусум Фарм" поздравляет с Днем фармацевта Украины

"Кусум Фарм" поздравляет с Днем фармацевта Украины

Киев  •  УНН

 • 53960 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Из года в год в третью субботу сентября (в этом году - 18-го числа) в Украине принято праздновать День фармацевта. Этот день был выделен недаром, ведь он предназначен для того, чтобы отметить огромный вклад людей, посвятивших свою жизнь фармацевтическому поприщу, а значит, и здравоохранению всего украинского народа, передает УНН.

День фармацевта — профессиональный праздник как для производителей, так и для всех аптекарей (провизоров), дистрибьюторов фармацевтической продукции, сотрудников организаций и учреждений, осуществляющих контроль за качеством лекарственных средств.

На сегодня в этой отрасли в Украине работают более 350 000 фармацевтов. Все они отмечают свой профессиональный праздник с пониманием того, что их работа крайне важна для людей. Ведь именно благодаря фармацевтам страна обеспечена всеми необходимыми лекарственными препаратами, а в такие непростые времена, как сейчас, в период пандемии, они вместе с врачами вступают в борьбу с болезнью, часто принимая первый удар на себя. Не покладая рук, работники на заводах производят необходимые лекарства, дистрибьюторы быстро и своевременно поставляют их в аптеки, а аптекари, как психологи, находят профессиональный подход к каждому посетителю.

Стоит отметить, что Украина не только обеспечивает лекарствами свое государство, но и еще является экспортером, работая в этом направлении с 25 странами мира. Ассортимент препаратов, что у нас выпускаются, постоянно пополняется, обновляется и совершенствуется. По официальным данным, в Украине работает около 10 000 аптек, более 5000 аптечных пунктов и более 6000 аптечных киосков.

Украинский фармацевтический завод ООО “Кусум Фарм” (г. Сумы) группы фармацевтических компаний “Кусум” — это современное предприятие по производству нестерильных лекарственных средств в твердых дозированных и жидких нестерильных лекарственных формах для перорального применения. Здесь производят генерические (эквивалентные) лекарственные средства разных фармакологических групп, многие из которых ранее вообще отсутствовали на фармацевтическом рынке Украины. Фармацевтическая компания “Кусум Фарм” специализируется на разработке и производстве лекарственных средств, предназначенных для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, гастроэнтерологическими и эндокринными (в частности, сахарный диабет) заболеваниями. На сегодня в Минздраве Украины уже зарегистрировано более 60 лекарственных средств производства ООО “Кусум Фарм”.

На предприятии в Сумах работает почти полтысячи сотрудников, и каждый из них вкладывает свой весомый вклад в развитие фармацевтической отрасли Украины.

По случаю праздника от всей души Кусум Фарм поздравляет всех причастных ко Дню фармацевта Украины и желает, чтобы интерес к работе никогда не исчезал, чтобы ваши бесценные знания приносили людям еще больше пользы и здоровья, чтобы ваш труд всегда высоко ценился.

“Мы уверены, что впереди у нас еще много свершений и достижений, а фармацевтическая отрасль Украины достигнет еще больших высот. Поэтому здоровья, вдохновения и вперед — к новым победам! С праздником!”

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы