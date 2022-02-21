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Курятина залишається найдешевшим м'ясом в Україні

Курятина залишається найдешевшим м'ясом в Україні

Київ • УНН

 • 34865 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Держстат України назвав найдорожче і найдешевше м’ясо, повідомляє УНН.

Деталі

Середня ціна на м’ясо птиці (тушки) у січні становила 73,52 грн/кг.

Свинина коштувала дещо дорожче — 123,9 грн/кг.

Найдорожчим м’ясом традиційно залишається яловичина і телятина — 195,6 грн/кг.

Додамо

За роки незалежності виробництво м’яса птиці в Україні зросло на 98%.

М’ясо птиці, зокрема курятина, залишається найпопулярнішим м’ясом в Україні.

Єдиною курятиною в Україні, яка підтвердила відсутність антибіотиків, залишається “Наша Ряба”. Під час незалежного тестування фахівці дослідили, що виробник (МХП) не використовує антибіотики впродовж всього процесу вирощування птиці.

Зазначимо, що продукцію МХП обирають у понад 85 країн світу.

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